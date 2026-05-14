Noale odori molesti e monitoraggio dell' aria Il Comune | Arpav esclude pericoli
Il Comune di Noale ha concluso una campagna di monitoraggio ambientale condotta da Arpav per verificare la presenza di odori molesti nel territorio. I risultati dello studio, comunicati dall’amministrazione, indicano che non ci sono rischi per la salute pubblica. La questione delle molestie olfattive era stata sollevata dalla comunità locale, portando l’amministrazione a intervenire per identificare eventuali problemi legati alla qualità dell’aria. Attualmente, non sono stati riscontrati pericoli o situazioni di emergenza.
L’Amministrazione comunale di Noale è attiva per risolvere il problema delle molestie olfattive: si è conclusa la campagna di monitoraggio ambientale di Arpav e nel territorio comunale l'amministrazione esclude pericoli per la salute. L'indagine, svolta dal 5 al 30 marzo tramite un laboratorio. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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