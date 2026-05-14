Noale odori molesti e monitoraggio dell' aria Il Comune | Arpav esclude pericoli

Il Comune di Noale ha concluso una campagna di monitoraggio ambientale condotta da Arpav per verificare la presenza di odori molesti nel territorio. I risultati dello studio, comunicati dall’amministrazione, indicano che non ci sono rischi per la salute pubblica. La questione delle molestie olfattive era stata sollevata dalla comunità locale, portando l’amministrazione a intervenire per identificare eventuali problemi legati alla qualità dell’aria. Attualmente, non sono stati riscontrati pericoli o situazioni di emergenza.

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