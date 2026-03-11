Odori molesti a Noale il Comune | Condividiamo la preoccupazione al lavoro con serietà

Da diversi mesi, i residenti di Noale segnalano la presenza di un odore chimico persistente nell’aria, soprattutto nella zona ovest del paese. Il Comune ha espresso preoccupazione e affermato di essere al lavoro per risolvere la situazione con serietà. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sui tempi di intervento. La questione continua a essere oggetto di attenzione da parte della comunità locale.

Sono diversi mesi, ormai, che numerosi cittadini di Noale avvertono un odore chimico nell'aria, specialmente nella zona ovest del paese. Un'aria irrespirabile che avrebbe procurato anche bruciori alla gola e agli occhi, e che sta creando una crescente preoccupazione nei residenti.

