Smith difende il titolo WBC contro Alberto Puello

Dalton Smith è stato costretto a difendere il titolo WBC dei pesi welter junior contro Alberto Puello, in seguito a una decisione della World Boxing Council. L’incontro è stato stabilito senza ulteriori rinvii, e il boxer deve ora affrontare l’avversario in un match ufficiale. La sfida rappresenta un passaggio obbligato per Smith, che si prepara a combattere nei prossimi giorni.

Una decisione della World Boxing Council impone una difesa immediata del titolo dei pesi welter junior: Dalton Smith è ora chiamato a confrontarsi con Alberto Puello. L'ordine stabilisce un periodo di trattativa di 30 giorni tra le parti, al termine dei quali, in assenza di accordo, la disputa passerà a una gara d'aste per definire i diritti promozionali. L'impianto della sfida punta a mettere a confronto due stili differenti, in una cornice che può definire la traiettoria di entrambe le carriere in una categoria particolarmente competitiva. dalton smith si presenta come campione emerso dall'occasione decisiva contro Subriel Matias, con una vittoria per k.