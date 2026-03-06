Takuma Inoue si prepara a difendere il titolo WBC dei pesi supermosca contro Kazuto Ioka il 2 maggio al Tokyo Dome. La sfida mette di fronte due pugili giapponesi di alto livello, entrambi con numerose vittorie in carriera. La manifestazione si svolge in un’arena di grande capacità, attirando l’attenzione degli appassionati di boxe. La data e il luogo sono stati ufficializzati dagli organizzatori.

Una sfida di rilievo definisce la cornice della categoria bantamweight: Takuma Inoue difende la cintura WBC contro Kazuto Ioka il 2 maggio al Tokyo Dome, in una serata che vede Naoya Inoue fronteggiare Junto Nakatani. L’incontro promette di chiarire la consistenza di Inoue al massimo livello e di testare, allo stesso tempo, la rinnovata motivazione di Ioka nell’ottava divisione. La contesa arriva come appuntamento di contorno al main event tra Naoya Inoue e Junto Nakatani, garantendo grande attenzione mediatica e una cornice di alto livello. La platea tattica del match mette a confronto un campione giovane ma già esperto con un avversario veterano che cerca un’ulteriore conferma del proprio valore nell’imbuto 118 libre. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Takuma Inoue difende il titolo WBC contro Kazuto Ioka

