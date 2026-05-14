Noah Lafornara verso la cittadinanza italiana via libera dal governo | chi è l’americano che può far sognare il pattinaggio azzurro

Il Consiglio dei ministri ha approvato la proposta di conferimento della cittadinanza italiana a Noah Elias Lafornara, pattinatore di figura statunitense. La decisione riguarda un atleta che ha ottenuto l'ok per acquisire la cittadinanza italiana, aprendo la strada a un possibile futuro rappresentante del nostro paese nelle competizioni internazionali. L’iter amministrativo passa ora ai passaggi successivi previsti dalla legge, che prevedono l’effettivo rilascio della cittadinanza. Lafornara, nato negli Stati Uniti, potrebbe così entrare a far parte delle squadre italiane di pattinaggio artistico.

Il Consiglio dei ministri ha dato il primo via libera al conferimento della cittadinanza italiana per Noah Elias Lafornara, pattinatore di figura statunitense. La proposta, che ora passerà al Presidente della Repubblica, è arrivata su iniziativa del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, di concerto con il titolare della Farnesina Antonio Tajani e con il parere favorevole del ministro per lo Sport Andrea Abodi. A sollecitare il riconoscimento per «meriti speciali» erano stati il Coni e la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, che potrebbero contare su di lui per le Olimpiadi invernale delle Alpi Francesi nel 2030. Chi è Noah Lafornara, il pattinatore americano naturalizzato italiano. 🔗 Leggi su Open.online

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