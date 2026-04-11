Il senza dimora batte la prefettura di Roma | per i giudici può ottenere la cittadinanza italiana

Un uomo senza dimora ha ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana da parte dei giudici del TAR del Lazio, che hanno accolto il suo ricorso contro il diniego della prefettura di Roma. Nonostante la mancanza di una residenza stabile, il tribunale ha stabilito che può comunque avere la cittadinanza italiana. La decisione si basa su un ricorso presentato dal soggetto contro il rifiuto dell’amministrazione pubblica.

Anche se è un senza dimora, quindi senza una residenza “reale”, può avere la cittadinanza italiana. È quanto hanno stabilito i giudici del TAR del Lazio, accogliendo il ricorso di uno straniero al quale la prefettura di Roma aveva negato il riconoscimento di “cittadino italiano”.La residenza a. 🔗 Leggi su Romatoday.it Ahanor diventa maggiorenne ed è vicino ad ottenere la cittadinanza italiana: Gattuso pensa già alla convocazione per lo spareggio con l’Irlanda?Onana, rebus futuro: l’ex Inter ha le idee chiare ma…C’è un ostacolo sul suo sogno in vista della prossima estate! Samuele Inacio, scoppia il caso... Napoli, aiuti alle persone senza fissa dimora: sottoscritto il Protocollo in PrefetturaAlla presenza del Prefetto di Napoli, Michele di Bari e del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in prefettura a Napoli è stato sottoscritto tra... Il senza dimora batte la prefettura di Roma: per i giudici può ottenere la cittadinanza italianaAll'uomo, uno straniero che vive in Italia dal 2015, era stata negata la cittadinanza a differenza del fratello, anche lui un senza fissa dimora ... romatoday.it A Roma vivono oltre 2.600 senza dimora. Quasi la metà passa giorno e notte per stradaLa Città Eterna è prima in Italia per persone accolte (26% sul totale), ma fa più fatica ad avere posti nelle strutture rispetto per esempio a Milano, dove oltre l'80% può contare su un rifugio ... romatoday.it