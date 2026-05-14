No nessuno ha ricoperto di rifiuti la statua dorata di Trump a Miami | la foto è manipolata

Circola sui social un’immagine che mostra la statua dorata di Donald Trump al Trump National Doral Golf Club di Miami coperta di rifiuti e carta igienica, presentata come un atto di protesta. Tuttavia, questa foto è stata manipolata e non corrisponde a eventi reali. Finora non sono stati segnalati atti di vandalismo o azioni simili contro la statua. Nessun testimone ha riferito di aver visto persone lasciare rifiuti o altri materiali sulla statua.

Sui social circola un’immagine che mostrerebbe la statua dorata di Donald Trump al Trump National Doral Golf Club di Miami ricoperta di rifiuti e carta igienica, presentata come un gesto di protesta. La statua esiste, ma i rifiuti sono stati aggiunti digitalmente a partire da uno scatto autentico. Ecco la verifica. Per chi ha fretta. La statua dorata di Trump, chiamata «Don Colossus», è reale e si trova al Trump National Doral Golf Club di Miami.. La foto che la mostra ricoperta di rifiuti e carta igienica è stata manipolata digitalmente a partire da uno scatto autentico.. La foto originale è attribuita al fotografo Tom D’Angelo del Palm Beach Post (28 aprile 2026): nuvole, luce e ombre coincidono perfettamente con la versione alterata. 🔗 Leggi su Open.online

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