A Miami è stata scoperta una statua dorata dedicata a un ex presidente, finanziata da investitori nel settore delle criptovalute. La scultura ha attirato attenzione anche per le reazioni di alcuni gruppi evangelici, che si oppongono alla sua inaugurazione. Restano da chiarire le identità degli investitori crypto coinvolti e le ragioni delle opposizioni religiose.

? Domande chiave Chi sono gli investitori crypto che hanno pagato la scultura?. Perché alcuni evangelici si oppongono all'inaugurazione del monumento?. Come influisce questa opera sul valore del token $PATRIOT?. Cosa rappresenta il gesto del pugno alzato nella statua?.? In Breve Scultore Alan Cottrill ha realizzato l'opera nel campo da golf di Doral.. Valore stimato della scultura pari a quasi mezzo milione di dollari.. Finanziamento garantito da investitori legati alla criptovaluta $PATRIOT.. Il pastore Mark Burns ha presieduto la cerimonia tra polemiche evangeliche.. Una statua dorata alta quanto un edificio di due piani è stata svelata nel campo da golf di Doral a Miami, dove il pastore Mark Burns ha presieduto la cerimonia per l’opera dedicata a Donald Trump.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Miami: svelata statua dorata di Trump, finanziata da crypto investitori

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