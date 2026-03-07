Una famiglia del bosco ha organizzato un sit-in davanti alla struttura che ospita i bambini, portando piccoli regali per loro. La possibilità che vengano trasferiti in un’altra struttura è ancora aperta, ma il nuovo luogo di accoglienza non è stato ancora individuato. La situazione attuale riguarda quindi la permanenza dei bambini nella stessa struttura senza cambiare ancora sede.

Piccoli regali per i bambini della casa del bosco, ormai nel cuore di tanti italiani. Potrebbero essere trasportati in un’altra struttura da un momento all’altro, ma non è stato ancora individuato il nuovo luogo che li accoglierà. Davanti alla casa famiglia di Vasto, intanto, si sono raccolte una cinquantina di persone per sostenere la famiglia. Catherine ha dovuto lasciare la casa famiglia, dopo che le assistenti sociali l’hanno definita una figura negativa per l’equilibrio fisico e l’incolumità dei bambini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Famiglia del bosco, il sit-in davanti alla struttura che accoglie i bambini

Famiglia nel bosco, i bambini restano nella struttura - Storie italiane 05/12/2025

Famiglia nel bosco, mamma Catherine via dalla struttura di Vasto: sarà trasferitaUn'ordinanza del tribunale dell'Aquila che ha deciso che Catherine, la mamma della famiglia del bosco di Palmoli deve essere portata via dalla struttura della casa famiglia di Vasto e così verranno tr ... adnkronos.com

La mamma del bosco allontanata dai figli. Il Tribunale: deve lasciare la casa famigliaL’ordinanza del Tribunale per i minorenni dell’Aquila nel giorno in cui doveva cominciare la perizia psicologica sui minori. La Lega contro i giudici: Chiediamo un’ispezione ... quotidiano.net

Famiglia nel bosco, eseguito il provvedimento del Tribunale: la mamma lascia la struttura - facebook.com facebook

Mi permetto di far notare a chi lega la vicenda della "famiglia del bosco" al Sì al referendum che, anche se la riforma sulla magistratura fosse stata già vigente - con la separazione delle carriere, il doppio CSM e l'Alta corte disciplinare - la vicenda sarebbe stata x.com