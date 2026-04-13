Darsena Europa Giani e Salvetti con il Pd per fermare la nomina del prefetto a commissario dell' opera | A rischio lo sviluppo del porto

Il Partito Democratico ha espresso opposizione alla proposta di nomina del prefetto di Livorno come commissario straordinario della Darsena Europa. Alle dichiarazioni si sono uniti il presidente della regione e il sindaco, che hanno evidenziato come questa scelta possa mettere a rischio lo sviluppo del porto. La decisione riguarda la designazione di Dionisi e ha suscitato reazioni da parte delle autorità locali coinvolte nel progetto.

Ferma opposizione alla nomina del prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, a commissario straordinario della Darsena Europa. Lo ribadisce il Partito democratico, in una nota congiunta con il presidente della Regione, Eugenio Giani, e il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, che torna sulla questione.🔗 Leggi su Livornotoday.it Darsena Europa Livorno, Pd: “Ci opponiamo in ogni sede a nomina prefetto commissario”LIVORNO – Darsena Europa Livorno, no del Partito Democratico alla nomina del prefetto Giancarlo Dionisi come commissario straordinario. Masi, dopo le dimissioni del sindaco il Prefetto nomina il commissario prefettizioPer la provvisoria amministrazione del Comune, in attesa del decreto di scioglimento del Consiglio da parte del Presidente della Repubblica, incarico...