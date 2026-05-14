Niscemi tutte le case nella zona rossa della frana verranno demolite | i residenti chiedono indennizzi al 100%

A Niscemi, tutte le case che si trovano nella zona rossa, cioè entro 50 metri dal fronte della frana, saranno demolite dalla Protezione Civile. La decisione riguarda le abitazioni situate in questa area di sicurezza e mira a prevenire eventuali rischi per i residenti. I proprietari delle case hanno chiesto di ricevere indennizzi pari al 100% del valore degli immobili.

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