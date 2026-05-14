A Niscemi saranno demolite tutte le case nella zona rossa

A Niscemi sono state annunciate demolizioni di tutte le case nella zona rossa. La Protezione civile ha predisposto un piano che prevede abbattimenti e rimborsi, ma questa decisione ha suscitato proteste tra gli abitanti. Molti residenti si sono opposti alle demolizioni, esprimendo preoccupazioni riguardo alle conseguenze per le loro abitazioni e le modalità di attuazione del piano. La questione è al centro di un confronto tra cittadini e autorità.

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Il piano di abbattimenti e rimborsi studiato dalla Protezione civile non piace agli abitanti sfollati, pronti a protestare Tutte le case che si trovano nella “zona rossa” di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, saranno abbattute perché a rischio crollo, dopo la frana che dal 25 gennaio ha fatto collassare parte del centro storico (la zona rossa individua appunto le aree considerate a rischio di nuovi crolli). Lo ha stabilito la Protezione civile in un piano di demolizioni e indennizzi che tuttavia non piace ai circa 500 abitanti ancora sfollati, che speravano di poter salvare almeno una parte delle loro case. La frana si è estesa per...🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - A Niscemi saranno demolite tutte le case nella zona rossa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Niscemi, la zona rossa si restringe Morti sul lavoro, l'Umbria resta nella zona rossa: al via il nuovo piano salva-vite per le aziendeLa Regione Umbria aderisce all’accordo con Inail per rafforzare la formazione nelle imprese. Si parla di: Niscemi, le case in zona rossa saranno demolite. A Niscemi saranno demolite tutte le case nella zona rossaIl piano di abbattimenti e rimborsi studiato della Protezione civile non piace agli abitanti sfollati, pronti a protestare ... ilpost.it Niscemi, le case in zona rossa saranno demoliteLa Protezione civile prevede un intervento drastico: sull'area non si potrà più costruire. Serviranno 5 milioni e 800 mila euro. avvenire.it