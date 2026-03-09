Abusivismo e sporcizia a Fera o luni i residenti della zona chiedono aiuto al sindaco

Una delegazione di residenti di piazza Carlo Alberto e corso Sicilia ha incontrato il sindaco a Palazzo degli Elefanti per segnalare problemi legati agli abusi edilizi e alla sporcizia nei mercati di

Trantino ha reso noto che il Comune sta provvedendo a una perimetrazione complessiva del mercato con un censimento accurato delle attività regolari distinguendo chi opera illegalmente da chi può essere regolarizzato Il comitato ha evidenziato questioni che riguardano l'emergenza igienico-sanitaria legata alla vendita di carni e prodotti ittici privi di tracciabilità ed esposti agli agenti atmosferici, con rischi concreti per la salute dei consumatori, la presenza di ambulanti abusivi con occupazione di portici e marciapiedi che rendono difficoltosa la circolazione pedonale, la carenza di tutela della quiete pubblica e la compromissione del decoro urbano.