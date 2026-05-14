Nikkei in calo dello 0,9% | pesano tensioni USA-Cina e nuovi tassi

Le borse asiatiche hanno registrato un calo, con l’indice Nikkei che ha chiuso in ribasso dello 0,9%. Le tensioni tra Stati Uniti e Cina sono tra le principali cause di questa flessione, insieme all’aumento dei tassi di interesse. Le dichiarazioni recenti del presidente cinese hanno alimentato le preoccupazioni tra gli investitori riguardo alle ripercussioni sul settore tecnologico statunitense. La situazione resta sotto osservazione, mentre si analizzano gli effetti di questi sviluppi sui mercati finanziari globali.

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