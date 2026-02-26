Stellantis ha annunciato una perdita di oltre 22 miliardi di euro nel 2025, con ricavi in diminuzione del 2%. I risultati sono influenzati dai bassi guadagni nei mercati europei e nordamericani. La situazione evidenzia le difficoltà dell’azienda nel mantenere la redditività in un mercato complesso e competitivo. La notizia riguarda l’andamento economico di uno dei principali produttori di automobili al mondo.

Una falla gigantesca da 22,3 miliardi di euro e ricavi in calo del 2%, a causa soprattutto nel rosso nei mercati europei e nordamericani. Dopo aver comunicato già venti giorni fa la strambata sull’elettrico con oneri straordinari zavorranti, Stellantis ha presentano i numeri del 2025 che – proprio a causa dei 22,5 miliardi di correzioni nel secondo semestre, a cui si aggiungono ora altri 3 miliardi a distanza di 20 giorni – fanno registrare una perdita massiccia. A pesare sui numeri è anche la situazione complicata per l’azienda in Nord America ed Europa. Così i ricavi scendono a 153,5 miliardi, in calo del 2 per cento. Una luce in fondo al tunnel: le consegne di auto nel secondo semestre hanno permesso di chiudere l’anno a +1%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, maxi-perdita nel 2025 e ricavi in calo: pesano i risultati in Europa e Usa

Lazio, conti in rosso: ricavi in calo e perdita da 17 milioni, pesa l’Europa LeagueLazio Events è la holding attraverso cui Claudio Lotito controlla il 67% della Lazio.

Leggi anche: Stellantis: vendite in calo del 3,9% nel 2025

Temi più discussi: Stellantis chiude il 2025 con 22,3 miliardi di perdita dopo il profit warning e il maxi reset sull’elettrico; Stellantis, conti 2025 in rosso: ricavi -2%, perdita da 22,3 miliardi e stop al dividendo. Nel 2026 atteso ritorno alla crescita; Stellantis, rosso di 22 miliardi per la retromarcia sull'elettrico. Filosa: Il 2026 sarà in utile; Stellantis, ricavi in calo e perdita di 22 miliardi nel 2025.

Stellantis, perdita da brivido nei risultati 2025: le scommesse per salvare i conti in rossoStellantis chiude il 2025 con ricavi a 153,5 mld, perdita di 22,3 mld per oneri straordinari. Segnali di ripresa per un 2026 più convincente. motorisumotori.it

Stellantis chiude il 2025 con 22,3 miliardi di perdita dopo il profit warning e il maxi reset sull’elettricoMaxi perdita nel 2025 per Stellantis: pesano oneri straordinari per 25,4 miliardi complessivi. Consegne su dell’11% ma ricavi a 153,5 miliardi (-2%). Nord America ed Europa in rosso ... msn.com

Stellantis chiude il 2025 con perdita di 22,3 miliardi di euro: stop a dividendi e premi ai lavoratori. I sindacati preoccupati per le retribuzioni chiedono all'azienda di puntare con decisione sui modelli ibridi e di allocarli in tutte le fabbriche italiane. "Ue ha provoca - facebook.com facebook

#STELLANTIS, nel 2025 la perdita netta è di 22,3 mld con oneri a 25,4 mld. #RICAVI -2% a 153,5 mld x.com