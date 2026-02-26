Stellantis maxi-perdita nel 2025 e ricavi in calo | pesano i risultati in Europa e Usa

Stellantis ha annunciato una perdita di oltre 22 miliardi di euro nel 2025, con ricavi in diminuzione del 2%. I risultati sono influenzati dai bassi guadagni nei mercati europei e nordamericani. La situazione evidenzia le difficoltà dell’azienda nel mantenere la redditività in un mercato complesso e competitivo. La notizia riguarda l’andamento economico di uno dei principali produttori di automobili al mondo.

Una falla gigantesca da 22,3 miliardi di euro e ricavi in calo del 2%, a causa soprattutto nel rosso nei mercati europei e nordamericani. Dopo aver comunicato già venti giorni fa la strambata sull’elettrico con oneri straordinari zavorranti, Stellantis ha presentano i numeri del 2025 che – proprio a causa dei 22,5 miliardi di correzioni nel secondo semestre, a cui si aggiungono ora altri 3 miliardi a distanza di 20 giorni – fanno registrare una perdita massiccia. A pesare sui numeri è anche la situazione complicata per l’azienda in Nord America ed Europa. Così i ricavi scendono a 153,5 miliardi, in calo del 2 per cento. Una luce in fondo al tunnel: le consegne di auto nel secondo semestre hanno permesso di chiudere l’anno a +1%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

