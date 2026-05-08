Nikkei in calo | Sony e Toyota flettono gli utili tra le tensioni

Le borse asiatiche hanno registrato un calo, con le azioni di Sony e Toyota in ribasso. Toyota ha ridotto le previsioni sugli utili, contribuendo alla perdita di valore di altre aziende del settore. Nel frattempo, Nintendo ha annunciato risultati finanziari record, mentre Sony ha riportato un calo degli utili. La situazione riflette le tensioni economiche e le variazioni nelle performance delle principali compagnie della regione.

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