Ho ricevuto 4mila minacce di morte | la denuncia di Wesley Sneijder dopo il caso Prestianni-Vinicius

Wesley Sneijder ha denunciato di aver ricevuto 4.000 minacce di morte, a causa delle polemiche generate dal caso Prestianni-Vinicius durante la partita tra Benfica e Real Madrid. Le minacce sono arrivate dopo le discussioni sui comportamenti dei giocatori e le decisioni arbitrali. Sneijder ha deciso di denunciare pubblicamente la situazione per tutelare la propria incolumità. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’aumento delle intimidazioni online nello sport.