Ho ricevuto 4mila minacce di morte | la denuncia di Wesley Sneijder dopo il caso Prestianni-Vinicius
Wesley Sneijder ha denunciato di aver ricevuto 4.000 minacce di morte, a causa delle polemiche generate dal caso Prestianni-Vinicius durante la partita tra Benfica e Real Madrid. Le minacce sono arrivate dopo le discussioni sui comportamenti dei giocatori e le decisioni arbitrali. Sneijder ha deciso di denunciare pubblicamente la situazione per tutelare la propria incolumità. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’aumento delle intimidazioni online nello sport.
A fronte della polemica esplosa dopo il "caso" Prestianni-Vinicius in Benfica-Real Madrid, Wesley Sneijder è finito a sua volta nel vortice di insulti e minacce personali. Solo per aver fornito la propria impressione: "Non ci si inventa una cosa del genere".
Benfica-Real, Vinicius preso di mira da Prestianni ma l’argentino si difende: “Non l’ho insultato, ho ricevuto minacce dai miei avversari”Durante la partita tra Benfica e Real Madrid, Vinicius Jr.
