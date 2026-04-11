Francesca Manzini racconta al GF | Sono stata vittima di violenza domestica ho paura degli uomini

Durante una conversazione al Grande Fratello Vip, Francesca Manzini ha condiviso di aver subito violenza domestica in passato. Ha spiegato di aver sviluppato una forte diffidenza nei confronti degli uomini a causa di questa esperienza e ha raccontato di come il dolore abbia influito sulla sua fiducia e sulla percezione dell’amore. La donna ha aperto un dialogo sulla propria vicenda personale, evidenziando l’impatto duraturo di quanto vissuto.

Francesca Manzini racconta al Grande Fratello Vip di essere stata vittima di violenza domestica. Un dolore che l'ha fatta dubitare di sé, dell'amore e di cui porta gli strascichi essendo estremamente diffidente nei confronti degli uomini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Francesca Manzini ha parlato della sua difficoltà a fidarsi e del lungo periodo scelto per proteggersi dopo quanto vissuto - facebook.com facebook