Nidi d’infanzia e Sezioni primavera | pubblicata la graduatoria del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli ha reso disponibili le graduatorie provvisorie per le iscrizioni ai Nidi d’Infanzia e alle Sezioni Primavera per l’anno educativo 20262027. Le liste riguardano le domande presentate per l’accesso ai servizi educativi dedicati ai bambini in età prescolare. Le graduatorie sono pubblicate online e indicano le assegnazioni provvisorie ai vari istituti e sezioni. La pubblicazione permette alle famiglie di verificare lo status delle proprie domande e di procedere con eventuali integrazioni o ricorsi.

Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie relative alle iscrizioni ai Nidi d’Infanzia e alle Sezioni Primavera per l’Anno Educativo 20262027. L’Amministrazione ha reso disponibili, sul portale istituzionale del Comune, gli elenchi per ciascuna Municipalità, suddivisi in base alle specifiche categorie d’età previste dal bando. Lattanti (3-12 mesi): bambini nati tra il 1° ottobre 2025 e il 31 maggio 2026; semidivezzi (13-24 mesi): bambini nati tra il 1° ottobre 2024 e il 30 settembre 2025; divezzi (25-36 mesi): bambini nati tra il 1° gennaio 2024 e il 30 settembre 2024; sezioni Primavera: bambini nati nell’intero anno solare 2024. In conformità alle vigenti normative sulla protezione dei dati personali, le graduatorie non riportano i nominativi dei minori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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