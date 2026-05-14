Graduatorie per nidi e sezioni Primavera | gli elenchi provvisori pubblicati dal Comune di Napoli

Il Comune di Napoli ha reso pubblici gli elenchi provvisori relativi alle iscrizioni ai nidi d’infanzia e alle sezioni Primavera per l’anno educativo 20262027. Le graduatorie riguardano le liste di ammissione per le famiglie interessate a iscrivere i bambini nelle strutture comunali. La pubblicazione delle graduatorie permette di conoscere l’assegnazione provvisoria dei posti disponibili e di procedere con eventuali reclami o integrazioni. La fase successiva prevede la definizione delle graduatorie definitive.

Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie per le iscrizioni ai nidi d’infanzia e alle sezioni Primavera del Comune di Napoli per l’anno educativo 20262027.Gli elenchi sono disponibili sul portale istituzionale del Comune e sono suddivisi per ciascuna municipalità e per le categorie d’età. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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