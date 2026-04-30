Minetti Domani smonta l’inchiesta del Fatto Quotidiano | ecco la sentenza integrale di adozione

Domani ha reso noto il testo completo della sentenza di adozione di un bambino uruguaiano affidato nel 2023 a Nicole Minetti e al suo compagno, Giuseppe Cipriani. La decisione giudiziaria è stata pubblicata in formato pdf e riguarda l’affidamento definitivo. La vicenda ha coinvolto anche un procedimento legato a un’inchiesta da parte di un quotidiano, che ora si conclude con questa sentenza.

Domani ha pubblicato il verdetto di adozione, in versione integrale e in pdf, con il quale un bambino dell’Uruguay è stato affidato nel 2023 in modo definitivo a Nicole Minetti, graziata dal presidente della Repubblica, e al suo compagno, Giuseppe Cipriani. La coppia era finita al centro dell’inchiesta a puntate pubblicata dal Fatto e proprio per quegli articoli il Quirinale ha chiesto ulteriori verifiche sulla grazia ottenuta da Minetti, chiedendo verifiche al ministro Nordio e di rimando alla procura di Milano. «Abbandonato dalla nascita, i genitori biologici non si sono mai presentati all’Inau». Nella sentenza del giudice Grecia Gonzalvez del 15 febbraio 2023, pubblicata dal quotidiano, «risulta che i genitori di F.🔗 Leggi su Open.online

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