Minetti Domani smonta l’inchiesta del Fatto Quotidiano | ecco la sentenza integrale di adozione

Da open.online 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani ha reso noto il testo completo della sentenza di adozione di un bambino uruguaiano affidato nel 2023 a Nicole Minetti e al suo compagno, Giuseppe Cipriani. La decisione giudiziaria è stata pubblicata in formato pdf e riguarda l’affidamento definitivo. La vicenda ha coinvolto anche un procedimento legato a un’inchiesta da parte di un quotidiano, che ora si conclude con questa sentenza.

Domani ha pubblicato il verdetto di adozione, in versione integrale e in pdf, con il quale un bambino dell’Uruguay è stato affidato nel 2023 in modo definitivo a Nicole Minetti, graziata dal presidente della Repubblica, e al suo compagno, Giuseppe Cipriani. La coppia era finita al centro dell’inchiesta a puntate pubblicata dal Fatto e proprio per quegli articoli il Quirinale ha chiesto ulteriori verifiche sulla grazia ottenuta da Minetti, chiedendo verifiche al ministro Nordio e di rimando alla procura di Milano. «Abbandonato dalla nascita, i genitori biologici non si sono mai presentati all’Inau». Nella sentenza del giudice Grecia Gonzalvez del 15 febbraio 2023, pubblicata dal quotidiano, «risulta che i genitori di F.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Grazia a Minetti, il Colle chiede verifiche a Nordio dopo l’inchiesta del Fatto Quotidiano. Ma lei replica: “Notizie false”I primi riscontri potrebbero arrivare già oggi, richiesti d’urgenza dal ministero della Giustizia su pressione (ma è un eufemismo) del Quirinale.

Grazia Nicole Minetti, il Fatto svela la sentenza sull'adozione in Uruguay: "Il bimbo non è stato abbandonato"Il bambino adottato da Nicole Minetti e dal compagno Giuseppe Cipriani non sarebbe stato “abbandonato alla nascita”: i genitori biologici sono stati...

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Nicole Minetti, Giorgia Meloni: Mi fido di Nordio. Ma ora è importante ricostruire i fatti | Libero Quotidiano.it; Decreto 1° maggio, lavoro e busta paga: ecco che cosa cambia | Libero Quotidiano.it.

fatto quotidiano minetti domani smonta lNicole Minetti contro Il Fatto Quotidiano, dura replica alle accuse: Notizie false e lesiveAccuse mediatiche, replica legale e verifiche istituzionali dopo gli articoli sulla concessione della grazia e le contestazioni di Nicole Minetti a Il Fatto Quotidiano. notizie.it

fatto quotidiano minetti domani smonta lFATTO QUOTIDIANO Nicole Minetti, annuncia azioni legali contro il Fatto Quotidiano: «Informazioni lesive della mia reputazione personale e familiare»L’ex consigliera regionale lombarda ha reso noto di aver dato mandato ai propri legali di procedere con una formale diffida ... statoquotidiano.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.