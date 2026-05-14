Nicola Acunzo | Una vita da comprimario ora faccio il protagonista I ragazzi non sanno chi è Eduardo De Filippo

Da fanpage.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicola Acunzo, attore noto per ruoli di secondo piano, ha parlato del suo nuovo spettacolo teatrale, affermando di aver passato gran parte della carriera come caratterista e comprimario. Ha aggiunto di essere pronto a interpretare ruoli da protagonista e ha commentato come i giovani oggi non conoscano chi sia Eduardo De Filippo. Il suo intervento è stato rilasciato a Fanpage.it.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A Fanpage.it Nicola Acunzo racconta il suo nuovo spettacolo teatrale che sembra parlare di lui: "Ho fatto una vita da caratterista e comprimario, ora sono pronto ai ruoli da protagonista". E sui giovani: "Non sanno chi è Eduardo, è angosciante".🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Tommaso Cerno: “Preferisco essere Giuda che Gesù, se al Tg2 sanno fare meglio di me mi faccio da parte”

Bernardo Cumbo ha vissuto due anni in un eco villaggio: “Ora racconto le storie di chi sceglie una vita alternativa”Bernardo Cumbo ha scelto un percorso lontano dai modelli tradizionali, iniziato con una semplice domanda a diciannove anni.

Argomenti più discussi: 'Eduardo parliamoci chiaro' interpretato da Nicola Acunzo; Teatro Villa Lazzaroni, Acunzo omaggia Eduardo; EDUARDO, PARLIAMOCI CHIARO; Eduardo, parliamoci chiaro: a Roma la prima nazionale.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web