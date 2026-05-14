Nicola Acunzo | Una vita da comprimario ora faccio il protagonista I ragazzi non sanno chi è Eduardo De Filippo

Nicola Acunzo, attore noto per ruoli di secondo piano, ha parlato del suo nuovo spettacolo teatrale, affermando di aver passato gran parte della carriera come caratterista e comprimario. Ha aggiunto di essere pronto a interpretare ruoli da protagonista e ha commentato come i giovani oggi non conoscano chi sia Eduardo De Filippo. Il suo intervento è stato rilasciato a Fanpage.it.

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