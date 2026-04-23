Bernardo Cumbo ha vissuto due anni in un eco villaggio | Ora racconto le storie di chi sceglie una vita alternativa

Bernardo Cumbo ha trascorso due anni in un eco villaggio, un’esperienza che lo ha portato a conoscere persone che scelgono uno stile di vita diverso rispetto alle consuete abitudini. A diciannove anni ha posto una domanda a sé stesso, e questa domanda lo ha portato a intraprendere un percorso alternativo. Ora racconta le storie di chi decide di seguire una strada diversa da quella tradizionale.

Bernardo Cumbo ha scelto un percorso lontano dai modelli tradizionali, iniziato con una semplice domanda a diciannove anni. Un viaggio che lo ha portato a nuove visioni, perché "non esiste una sola strada giusta, ma tante possibilità". Oggi ha deciso di raccontare le storie di altre persone che, proprio come lui, si sono allontanate da un percorso prestabilito.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Perché Serena Brancale ha pianto a Sanremo 2026: “Racconto una cosa che mi ferisce ancora, ci ho messo sei anni”Serena Brancale a Sanremo 2026 crolla in un pianto liberatorio dopo l'esibizione di "Qui Con Me" e si classifica nelle prime cinque posizioni della... Trump definito un “narcisista maligno”, la psichiatra: “Chi ne soffre in realtà ha una scarsa autostima”In questi giorni sta circolando l'ipotesi, sollevata da alcuni esperti, secondo cui Donald Trump soffrirebbe di una particolare forma di narcisismo,...