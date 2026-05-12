La Vespa Newtron combina il design classico di una Vespa tradizionale con un motore completamente elettrico. La trasformazione avviene rimuovendo il motore a combustione e sostituendolo con un sistema elettrico sviluppato dalla stessa azienda. La parte esterna rimane fedele alla forma iconica, mentre all’interno il cuore del veicolo funziona a energia pulita. È una modifica che preserva l’estetica e introduce una tecnologia più sostenibile.

Mantenere il passato declinandolo in salsa elettrica? La ricetta è semplice: si prende una Vespa tradizionale, si rimuove la meccanica termica e si installa un sistema elettrico completo sviluppato da Newtron. Il risultato è uno scooter a zero emissioni locali che conserva l’aspetto del mezzo originale. ma è elettrico! I numeri di Vespa Newtron. Il kit di conversione Newtron è conforme alla normativa italiana sul retrofit elettrico, in particolare al D.M. 1412022, e permette di trasformare una Vespa termica in uno scooter elettrico omologato. Il sistema comprende motore elettrico, pacco batterie agli ioni di litio, centralina di gestione e interfaccia di ricarica.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vespa Newtron: fuori è classica, sotto batte un cuore elettrico

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