Neve in quota grandine a valle | un maggio travestito da inverno

Questa mattina, chi ha osservato le montagne ha visto una scena insolita per il mese di maggio, con neve presente in quota e grandine a valle. La Grigna Meridionale, nota anche come Grignetta, si presenta coperta di neve, mentre le aree più basse sono interessate da grandinate. Le condizioni atmosferiche attuali sono molto diverse rispetto alle consuete temperature primaverili, creando un quadro inusuale per questa stagione dell’anno.

Chi ha alzato gli occhi verso la montagna questa mattina ha visto uno spettacolo fuori stagione: la Grigna Meridionale – la Grignetta, 2.184 metri di quota – con la cima ammantata di bianco, e il Resegone, che si staglia a 1.875 metri sopra Lecco, con i denti calcarei punteggiati di neve fresca. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Colpo di coda dell'inverno: «Da giovedì tornano freddo, vento forte e neve a bassa quota»

Maltempo a Roma: grandine, vento e neve a bassa quotaRoma si è svegliata sotto un cielo cupo e in pieno stile invernale nella mattinata di giovedì 26 marzo 2026.

Temi più discussi: Colpo di coda dell'inverno: crollo delle temperature, precipitazioni diffuse (anche grandine) e torna la neve a quote medie. Ecco le previsioni per i prossimi giorni; Meteo, Maggio con temporali, grandine e fugace ritorno della neve; ma dopo il 20 sapore d'Estate. Parla Tedici; Allerta Meteo, imminente nuova ondata di temporali estremi: in arrivo supercelle, grandine e neve a bassa quota; ??Nuovi temporali, anche forti, in arrivo. Le zone più a rischio.

Sembra neve. Invece è grandine. Ieri alcune zone delle province di Como, Varese e Lecco sono state colpite da grandinate molto intense, con accumuli al suolo davvero impressionanti. Queste immagini ricordano una cosa importante: in primavera non serve x.com

Forti temporali in arrivo al Nord con grandine: la Neve scende a quote che non ti aspettiUna giornata che si preannuncia turbolenta Partiamo da un dato che i modelli matematici ad alta risoluzione rendono ormai abbastanza chiaro: dalla ... meteogiornale.it

Ancora maltempo sul Bresciano: grandine in pianura, neve a Ponte di LegnoUn nuovo fronte temporalesco è passato sopra Brescia città e l’hinterland. In alta Valle Camonica sono caduti fiocchi di neve ... giornaledibrescia.it