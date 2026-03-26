Maltempo a Roma | grandine vento e neve a bassa quota

Nella mattina di giovedì 26 marzo 2026, Roma si è trovata sotto un cielo coperto con condizioni meteo insolite per il periodo. La città ha sperimentato grandine, raffiche di vento e neve a bassa quota. Le precipitazioni si sono verificate in diverse zone, creando disagi alla circolazione stradale e ai trasporti pubblici. Nessuna informazione ufficiale sulle cause dell'evento, ma le condizioni sono state particolarmente intense.

Roma si è svegliata sotto un cielo cupo e in pieno stile invernale nella mattinata di giovedì 26 marzo 2026. Pioggia intensa, grandine e forti raffiche di vento hanno colpito la Capitale fin dalle prime ore del giorno, causando disagi diffusi alla circolazione e alla vita quotidiana dei cittadini. Durante la notte, precipitazioni abbondanti e chicchi di grandine si sono alternati senza sosta, accompagnati da vento sostenuto che continua a soffiare anche nelle ore successive. Un breve miglioramento mattutino ha lasciato spazio a una nuova ondata di maltempo, con il ritorno di pioggia e grandine che ha rapidamente cancellato ogni illusione di schiarite. 🔗 Leggi su Funweek.it

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