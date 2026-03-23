Colpo di coda dell' inverno | Da giovedì tornano freddo vento forte e neve a bassa quota

A dirlo sono le previsioni dei meteorologi di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara e Davide Sironi, che avvertono: «Sarà il preludio a giorni prettamente invernali almeno fino a venerdì, quando si formerà un vero e proprio ciclone freddo sull'Adriatico. Al Sud sono attesi rovesci e temporali anche di forte intensità e accompagnati da locali grandinate mentre il Nord sarà coinvolto solo in una prima fase, giovedì, con fenomeni soprattutto sul Nordest e sulle Alpi di confine. Tuttavia masse d'aria molto fredde sono pronte a essere veicolate rapidamente dalle regioni artiche verso l'Europa centrale e il Mediterraneo. Il fronte artico raggiungerà il Veneto tra la sera di mercoledì e la notte di giovedì determinando un rapido ma incisivo peggioramento accompagnato da un brusco calo delle temperature. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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