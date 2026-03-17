Il 17 marzo 2026, si segnala il ritorno della neve in Toscana, con precipitazioni previste per il giorno successivo. Mercoledì 18 marzo, alcune zone della regione potranno vedere fiocchi bianchi cadere dal cielo, mentre è stata diramata un’allerta vento che coinvolge diverse aree. La giornata rappresenta una battuta d’arresto per l’arrivo della primavera, secondo le previsioni meteo.

Firenze, 17 marzo 2026 – Primavera anticipata? È ancora presto. Mercoledì 18 marzo, ci sarà una vera e propria battuta d’arresto e tornerà addirittura anche la neve. Dopo alcuni giorni dal sapore quasi primaverile, il tempo torna quindi a cambiare in Toscana. Un fronte freddo in arrivo sulla regione porterà nelle prossime ore un calo delle temperature, venti forti e il ritorno di precipitazioni, soprattutto nelle zone appenniniche. Allerta gialla per vento. La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso intanto un’ allerta di codice giallo per rischio vento valida dalle 9 di mercoledì 18 marzo fino a mezzanotte. Il peggioramento è legato all’arrivo di una massa d’aria più fredda che attraverserà la Toscana, in particolare il centro della regione, accompagnata da venti sostenuti e precipitazioni deboli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Meteo, il ritorno della neve a marzo in Toscana. Dove cadranno i fiocchi bianchi. E c’è un’allerta vento

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