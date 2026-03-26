Neve e maltempo in Toscana fiocchi bianchi ma anche pioggia e grandine a primavera Scatta l’allerta

Da lanazione.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Toscana, sono state segnalate nevicate in aree di alta quota, accompagnate da pioggia, grandine e vento. La perturbazione atmosferica ha portato condizioni meteorologiche imprevedibili anche in periodi considerati di transizione stagionale. La protezione civile ha emesso un’allerta per le criticità legate alle precipitazioni e alle raffiche di vento, con interventi già in atto in diverse zone.

Firenze, 26 marzo 2026 – Neve a primavera, ma anche pioggia, grandine e vento. La sferzata di aria fredda ha fatto irruzione in Toscana come da previsioni: da ieri sera, mercoledì 25 marzo, la Regione è interessata da una nuova ondata di maltempo che ha riportato fiocchi bianchi in quota e temperature decisamente rigide per il periodo. Ma se da un lato fa un certo effetto vedere i monti di nuovo imbiancati, dall’altro le avverse condizioni meteo hanno causato diversi disagi in alcune zone del fiorentino, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per alberi caduti e rami pericolanti. In A1, invece, una violenta grandinata ha causato un incidente nel quale ha perso la vita un uomo di 48 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

neve e maltempo in toscana fiocchi bianchi ma anche pioggia e grandine a primavera scatta l8217allerta
© Lanazione.it - Neve e maltempo in Toscana, fiocchi bianchi (ma anche pioggia e grandine) a primavera. Scatta l’allerta

Articoli correlati

Vento, pioggia e anche neve: Toscana, aspettiamoci altro maltempo. C’è un’allertaFirenze, 18 febbraio 2026 – Un giovedì 19 febbraio difficile dal punto di vista meteo.

Leggi anche: Meteo, il ritorno della neve a marzo in Toscana. Dove cadranno i fiocchi bianchi. E c’è un’allerta vento

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Neve e maltempo in Toscana fiocchi...

Temi più discussi: Meteo, neve e maltempo sull'Italia dal 25 marzo: le regioni a rischio. Le previsioni; Maltempo, arriva il colpo di coda invernale: torna il freddo con neve e rovesci; Maltempo, allerta gialla in nove regioni. Neve sull'Appennino; Neve, graupel e gelate tardive: irrompe il maltempo in Emilia Romagna.

neve e maltempo inNeve e maltempo in Toscana, fiocchi bianchi (ma anche pioggia e grandine) a primavera. Scatta l’allertaIrruzione fredda come da previsioni. Nevica sull’appennino tosco-emiliano, in Garfagnana e sui monti del Casentino. Oggi allerta gialla, attenzione al vento sulla costa dove sono previste mareggiate ... lanazione.it

neve e maltempo inPioggia, neve, grandine e raffiche di vento: l'ondata di maltempo si fa sentire nel Ravennate - VIDEOIl maltempo annunciato è piombato sul Ravennate a partire dalle prime ore di giovedì. Il vento forte della notte ha traghettato la perturbazione di origine artica facendo precipitare le temperature in ... ravennatoday.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.