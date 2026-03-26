Neve e maltempo in Toscana fiocchi bianchi ma anche pioggia e grandine a primavera Scatta l’allerta

In Toscana, sono state segnalate nevicate in aree di alta quota, accompagnate da pioggia, grandine e vento. La perturbazione atmosferica ha portato condizioni meteorologiche imprevedibili anche in periodi considerati di transizione stagionale. La protezione civile ha emesso un’allerta per le criticità legate alle precipitazioni e alle raffiche di vento, con interventi già in atto in diverse zone.

Firenze, 26 marzo 2026 – Neve a primavera, ma anche pioggia, grandine e vento. La sferzata di aria fredda ha fatto irruzione in Toscana come da previsioni: da ieri sera, mercoledì 25 marzo, la Regione è interessata da una nuova ondata di maltempo che ha riportato fiocchi bianchi in quota e temperature decisamente rigide per il periodo. Ma se da un lato fa un certo effetto vedere i monti di nuovo imbiancati, dall’altro le avverse condizioni meteo hanno causato diversi disagi in alcune zone del fiorentino, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per alberi caduti e rami pericolanti. In A1, invece, una violenta grandinata ha causato un incidente nel quale ha perso la vita un uomo di 48 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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