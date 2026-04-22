Martedì 21 aprile, nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche nella zona tra Bolzano e le Dolomiti sono cambiate improvvisamente, causando precipitazioni intense di pioggia, neve e grandine su varie parti della provincia. La perturbazione ha interessato principalmente la valle e le aree circostanti, con alcuni territori che hanno registrato accumuli di neve e grandine di dimensioni significative. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali danni o interventi di emergenza.

Un improvviso mutamento delle condizioni atmosferiche ha colpito il territorio tra Bolzano e la Val Gardena nella serata di martedì 21 aprile, portando pioggia, neve e grandine in diverse aree della provincia. Mentre la conca di Bolzano è stata attraversata da intensi temporali, le zone montane hanno la precipitazione nevosa scendere sotto i duemila metri, mentre lungo la valle dell’Adige si sono registrati fenomeni di grandine. Dinamiche meteorologiche tra la conca di Bolzano e le Dolomiti. La giornata, che era iniziata con temperature miti e un cielo prevalentemente sereno, ha subito una brusca trasformazione nelle ore serali. La stabilità mattutina è stata interrotta dalla formazione di nubi cumuliformi che hanno innescato una serie di eventi localizzati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maltempo tra Bolzano e Dolomiti: neve e grandine colpiscono la valle

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