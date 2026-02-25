cefalee al via campagna per prevenzione e gestione nelle farmacie

Roma, 25 feb. (Adnkronos Salute) - Portare le cefalee al centro dell'attenzione della farmacia di comunità, trasformando un punto di dispensazione in un nodo attivo del sistema salute. È l'obiettivo della campagna nazionale ‘Il primo sollievo inizia in farmacia. I farmacisti al centro della prevenzione e gestione delle cefalee'. L'iniziativa, presentata oggi a Roma, è promossa da Edra, con il supporto non condizionante di Angelini Pharma e il patrocinio della Società italiana di farmacia clinica (Sifac) e della Federazione nazionale associazioni giovani farmacisti (Fenagifar) e costruita con il supporto di un board scientifico interdisciplinare. Nel dettaglio - informa una nota - la campagna riconosce il ruolo del farmacista come primo contatto per molti pazienti, offe strumenti concreti per la gestione, identificazione e orientamento dei casi di cefalea primaria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

