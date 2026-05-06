Roma, 6 mag. (Adnkronos Salute) - È uno dei disturbi più diffusi, ma anche uno dei meno compresi. Il mal di pancia riguarda oltre 9 italiani su 10, ma più della metà delle persone (55%) non si sente sicura nel gestirlo in autonomia. È quanto emerge da una survey condotta da Sifac - Società italiana di farmacia clinica, che evidenzia un bisogno crescente di orientamento nel self-care, cioè nella gestione della propria salute. Sul mal di pancia, riporta una nota, gli italiani cercano risposte - spesso online come dimostrano le circa 55mila ricerche medie mensili su Google registrate in Italia negli ultimi 6 mesi - e si interviene rapidamente con una terapia (49,2%), ma senza avere davvero gli strumenti per interpretare correttamente i sintomi.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Farmacie, campagna Capire la pancia. Sifac: "55% italiani non sa gestire il disturbo"

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