Nessuna luce in fondo al tunnel via San Francesco di Sales da quasi un anno al buio

Da quasi un anno, la via San Francesco di Sales rimane senza illuminazione, nonostante numerosi appelli rivolti all’amministrazione comunale, al consiglio della III circoscrizione e alla società che gestisce l’illuminazione pubblica. La strada è al buio, e nessuna soluzione sembra ancora essere stata trovata. La mancanza di luce in questa via è stata segnalata più volte senza che siano stati effettuati interventi risolutivi.

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