Nessuna luce in fondo al tunnel via San Francesco di Sales da quasi un anno al buio
Da quasi un anno, la via San Francesco di Sales rimane senza illuminazione, nonostante numerosi appelli rivolti all’amministrazione comunale, al consiglio della III circoscrizione e alla società che gestisce l’illuminazione pubblica. La strada è al buio, e nessuna soluzione sembra ancora essere stata trovata. La mancanza di luce in questa via è stata segnalata più volte senza che siano stati effettuati interventi risolutivi.
Nonostante gli infiniti appelli all'amministrazione comunale, al consiglio della III circoscrizione e ad Amg la via San Francesco di Sales continua a restare perennemente al buio. A cosa serve una amministrazione della città che non è in grado di assicurare nemmeno la pubblica illuminazione di.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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