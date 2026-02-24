Aziende calzaturiere al Micam | Segnali in controtendenza C’è luce in fondo al tunnel

Le aziende calzaturiere presenti al Micam hanno mostrato segnali di ripresa, grazie a un aumento delle esportazioni e a nuove linee di credito. La causa è un miglioramento della domanda internazionale e l’attivazione di strumenti finanziari più accessibili per le piccole e medie imprese. L’incontro organizzato da Confindustria Fermo nel padiglione 1 ha attirato numerosi operatori, che cercano di affrontare le sfide del mercato con ottimismo. La discussione continua tra gli operatori del settore.

Export e credito, linea diretta per le piccole medie imprese: è stato un successo l’incontro organizzato da Confindustria Fermo, all’interno del padiglione 1 del Micam di Milano. Ad aprire l’incontro, moderato dal giornalista Vittorio Bellagamba, è Giovanna Ceolini, presidente di Assocalzaturifici: "Il Micam è la piattaforma internazionale più importante per il comparto. Su 12,82 miliardi di export, la maggior parte vengono esportate. Finalmente tornano ad aumentare le quantità, servono le paia da produrre. Per la prima volta un segnale in controtendenza, come quello della Germania dopo anni di calo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Una prima luce in fondo al tunnel recessivo": segnali di stabilizzazione del comparto calzaturieroIl settore calzaturiero italiano mostra segnali di stabilizzazione in un periodo di incertezza economica globale.

