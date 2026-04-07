Dopo quasi due mesi di assenza per infortunio, l’esterno svedese è tornato a giocare durante la partita contro il Genoa. La sua presenza ha segnato il rientro in campo in una fase importante della stagione. L’allenatore ha potuto contare di nuovo su di lui, che ha partecipato attivamente alla gara. Questo ritorno rappresenta un passo avanti per la squadra in vista delle prossime sfide.

di Marco Baridon Holm Juventus, l’esterno svedese è tornato in campo nel match contro il Genoa dopo il lungo infortunio. Come è andata la sua partita. (inviato all’Allianz Stadium) – La preziosa vittoria per 2-0 conquistata dalla Juventus contro il Genoa non ha portato in dote solamente tre punti fondamentali per la lotta Champions. Emil Holm è finalmente tornato in campo. L’esterno svedese ha riassaporato il terreno di gioco, dimostrando di aver finalmente e totalmente superato il calvario fisico degli ultimi mesi. ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE Il calvario muscolare: la lesione al soleo nel derby d’Italia. Juve news: arrivano importanti novità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Holm Juventus, luce in fondo al tunnel: rientro dall’infortunio dopo quasi due mesi, Spalletti ritrova il suo esterno. La sua partita

Infortunio Holm, Spalletti può sorridere: ecco quando potrà riabbracciare l’esterno. Le novità sul suo possibile rientro in campodi Redazione JuventusNews24Infortunio Holm, le ultimissime notizie confermano il rientro in gruppo dopo la sosta per le nazionali.

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83’ | : nella Juventus dentro Holm e Miretti per Cambiaso e Conceicao. Nel Genoa dentro Ekhator per Frendrup #Genoa #SerieA #DDR #DeRossi #JuventusGenoa x.com

Spalletti ritrova la freccia svedese sulla fascia: Holm supera l'infortunio, niente da fare per Adzic. #Holm #Juve #Convocati #Spalletti #juventusnews24 - facebook.com facebook