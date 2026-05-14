Neonata morta il direttore sanitario | Quando è arrivata non c’erano parametri vitali

Una neonata è deceduta ieri al presidio ospedaliero “Martiri del Villa Malta” di Sarno. Secondo quanto riferito dal direttore sanitario, al momento dell’arrivo la bambina non aveva parametri vitali. La madre, una minorenne di origine cinese, era con la neonata al momento del ricovero. I sanitari hanno constatato la mancanza di segni vitali al momento dell’arrivo, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli circa le circostanze o le cause del decesso. La vicenda è al centro di un’indagine in corso.

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Tempo di lettura: 2 minuti Quando la neonata, insieme alla madre minorenne di origine cinese, è giunta ieri al presidio ospedaliero “Martiri del Villa Malta” di Sarno, vi era “assenza dei parametri vitali”. A sostenerlo è Nicola Grimaldi, direttore sanitario della struttura del Salernitano, intervenuto oggi alla trasmissione “Campania 24” di Canale 9. In una videointervista, Grimaldi ricostruisce dal punto di vista del nosocomio sarnese la vicenda della morte della neonata, partorita da una ragazza di 16 anni residente a Terzigno, per la quale la Procura di Nola ha aperto un’inchiesta, le cui indagini sono state delegate ai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Neonata morta, il direttore sanitario: “Quando è arrivata non c’erano parametri vitali” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Neonata arrivata morta in ospedale a Sarno: partorita in casa da una 16enneIndagini dei carabinieri sul decesso di una neonata, arrivata nella notte al Pronto Soccorso di Sarno (Salerno) accompagnata dalla madre, una 16enne... Neonata arrivata morta in ospedale a Sarno portata dalla madre 16enne, forse parto in casa finito in tragediaTragedia a Sarno, dove una 16enne è giunta in ospedale con una neonata morta fra le braccia. Temi più discussi: Salerno, 15enne in ospedale con una neonata morta in braccio; Neonata arriva morta in ospedale, la mamma ha 16 anni: aperta indagine; Bimba di 3 mesi morta all'improvviso: la tragedia in un piccolo campo rom nel Foggiano; Monika morta a 33 anni con la sua neonata durante il parto: con loro in casa c'erano solo gli altri due figli. Neonata giunta morta all'ospedale di Sarno, indaga la Procura di Nola. Il punto con Il Mattino di Salerno radioalfa.fm/neonata-giunta… via @radioalfa x.com Neonata morta a Sarno, il direttore sanitario: «Quando è arrivata non c'erano parametri vitali»Quando la neonata, insieme alla madre minorenne di origine cinese, è giunta ieri al presidio ospedaliero «Martiri del Villa Malta» di Sarno, vi era «assenza dei ... ilmattino.it Neonata morta: direttore sanitario, 'quando è arrivata non c'erano parametri vitali'Quando la neonata, insieme alla madre minorenne di origine cinese, è giunta ieri al presidio ospedaliero Martiri del Villa Malta di Sarno, vi era assenza dei parametri vitali. (ANSA) ... ansa.it