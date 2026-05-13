Neonata arrivata morta in ospedale a Sarno | partorita in casa da una 16enne

Una neonata è deceduta poco dopo il parto presso il pronto soccorso di Sarno, in provincia di Salerno. La bambina è arrivata in ospedale accompagnata dalla madre, una ragazza di 16 anni di origine cinese. Secondo quanto si è appreso, il parto sarebbe avvenuto in ambiente domestico. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso.

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Indagini dei carabinieri sul decesso di una neonata, arrivata nella notte al Pronto Soccorso di Sarno (Salerno) accompagnata dalla madre, una 16enne cinese; sarebbe stata partorita in casa.🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ospedale Sarno, neonata morta: carabinieri al lavoroTempo di lettura: < 1 minutoIn corso accertamenti da parte dei carabinieri per far luce su di un tragico episodio avvenuto nella notte all’ospedale... Neonata morta a Sarno, indagini in corso: la mamma sarebbe una minore residente nell’area vesuvianaDramma a Sarno, in provincia di Salerno, dove una neonata sarebbe arrivata in ospedale già priva di vita. Temi più discussi: Bimba di 3 mesi morta all'improvviso: la tragedia in un piccolo campo rom nel Foggiano; Neonata morta dopo 32 giorni di vita: condannati i genitori; Monaldi, neonato morto: in 11 vanno a processo Imperizia e negligenza; Neonati prematuri morti in ospedale a Bolzano, nominati i periti. Il 20 maggio l'autopsia. Choc in Campania a Sarno, neonata arriva morta in pronto soccorso. x.com Neonata arrivata morta in ospedale a Sarno: partorita in casa da una 16enneIndagini dei carabinieri sul decesso di una neonata, arrivata nella notte al Pronto Soccorso di Sarno (Salerno) accompagnata dalla madre, una 16enne cinese ... fanpage.it Neonata arriva morta all'ospedale di Sarno, aperta un'inchiesta. Partorita in casa da una 16enne, indagini in corsoTragedia all'ospedale di Sarno dove, nella notte, è arrivata in Pronto soccorso una neonata già priva di vita. I medici hanno provato a rianimarla per 40 minuti ma l'intervento non è bastato per evita ... lostrillone.tv