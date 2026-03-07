finalmente ci si mette a studiare don giussani

A ventun anni dalla morte di don Giussani, viene fondato un Centro internazionale dedicato a lui. L’iniziativa coincide con la conclusione della fase diocesana della causa di beatificazione. La struttura ha l’obiettivo di approfondire la figura e il pensiero del fondatore di CL attraverso attività e studi dedicati. La creazione del Centro rappresenta un passo importante per chi segue il suo insegnamento.

A 21 anni dalla scomparsa, e a poche settimane dalla conclusione della fase diocesana della causa di beatificazione, nasce un Centro internazionale dedicato al fondatore di CL. Che chiude anni di distanza degli ambienti accademici dal suo pensiero. «Quando nel 1954 don Luigi Giussani lasciò la docenza teologica per dedicarsi a tempo pieno ai ragazzi del liceo Berchet di Milano, non aveva il convincimento di iniziare qualcosa di inedito. Voleva semplicemente far conoscere in maniera più efficace, più coerente, più persuasiva il cristianesimo di sempre agli adolescenti che gli si presentavano». Con queste parole il cardinale Giacomo Biffi, amico personale di don Giussani (1922-2005), descrive in modo plastico l’opera del prete brianzolo per cui il prossimo 14 maggio sarà dichiarata conclusa la fase diocesana della causa di beatificazione. 🔗 Leggi su Laverita.info

