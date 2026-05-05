Inaugurata la nuova casa di comunità aperta 24 ore su 24 con ambulatori e specialisti

Il 4 maggio è stata inaugurata una nuova casa di comunità a Seregno, situata in via Verdi 2. La struttura sarà accessibile 24 ore su 24 e comprende ambulatori e servizi di specialisti. Si prevede che possa servire circa 69.000 persone, tra cui anche gli abitanti di Seveso. La nuova struttura rappresenta un punto di riferimento per il territorio della Brianza.

Una nuova casa di comunità per la Brianza. È quella inaugurata ieri, 4 maggio, in via Verdi 2 a Seregno e che sarà punto di riferimento per circa 69mila persone andando ad interessare anche gli abitanti del comune di Seveso. Saranno presenti gli sportelli Accoglienza-CUP per la prenotazione di.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Inaugurata la Casa della Comunità. Servizi socio-sanitari 24 ore su 24 Livorno Est: Casa della Comunità ora aperta 24/24La Casa della Comunità di Livorno Est, situata a Salviano in via Peppino Impastato, diventa operativa ventiquattro ore su ventiquattro a partire da... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sanità, inaugurata la Casa della Comunità di Palombara Sabina; Valpolcevera: inaugurata a Bolzaneto la Casa della Cultura Edoardo Sanguineti; Inaugurata la nuova casa di comunità aperta 24 ore su 24 con ambulatori e specialisti; Isorella, inaugurata la nuova Casa delle associazioni nell’ex palazzo comunale - Radio Bruno. Tra futuro e tradizione: Pomodoro & Mozzarella inaugura la nuova casa della Sesta PortaPisa, 4 maggio 2026 – Una nuova apertura che segna un cambio di passo per una delle realtà storiche della ristorazione cittadina. Pomodoro e Mozzarella - Pizza & Bistrot ha inaugurato la sua nuova s ... lanazione.it Castelferretti Inaugurata Nuova Era, casa per la vita autonomaIl progetto Pnrr dell’Ambito 12 ha recuperato un edificio storico di Piazza Martiri delle Foibe, pronto ad accogliere quattro persone con disabilità ... qdmnotizie.it L'AIDO Molise arriva a Ripalimosani: inaugurata la nuova sede - Telemolise - facebook.com facebook Lo scorso 30 aprile è stata inaugurata presso il CRAS #WWF di Valpredina (BG) la nuova area che potrà ospitare in sicurezza i lupi bisognosi di cure e riabilitazione W il #lupo , sempre bit.ly/4n7h5Hy x.com