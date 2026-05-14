Nella seconda puntata tra gli altri i duetti di Giorgia Elisa Annalisa Ermal Meta e Paola e Chiara | tutte le anticipazioni

Nella seconda puntata dello show musicale, sono stati protagonisti diversi artisti italiani che si sono esibiti in duetti con altri cantanti noti. Tra le performance più attese ci sono state quelle di artisti come Giorgia, Elisa, Annalisa, Ermal Meta e il duo Paola e Chiara. Nel frattempo, in Europa, l’attenzione si concentra sull’Eurovision Song Contest 2026. La musica rimane al centro dell’attenzione anche sulla televisione italiana, con un pubblico che segue con interesse le esibizioni e le anticipazioni delle prossime puntate.

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