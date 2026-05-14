Nella seconda puntata tra gli altri i duetti di Giorgia Elisa Annalisa Ermal Meta e Paola e Chiara | tutte le anticipazioni
Nella seconda puntata dello show musicale, sono stati protagonisti diversi artisti italiani che si sono esibiti in duetti con altri cantanti noti. Tra le performance più attese ci sono state quelle di artisti come Giorgia, Elisa, Annalisa, Ermal Meta e il duo Paola e Chiara. Nel frattempo, in Europa, l’attenzione si concentra sull’Eurovision Song Contest 2026. La musica rimane al centro dell’attenzione anche sulla televisione italiana, con un pubblico che segue con interesse le esibizioni e le anticipazioni delle prossime puntate.
Mentre l’Europa guarda all’ Eurovision Song Contest 2026, la musica continua a dominare anche la televisione italiana. Dopo il successo della prima puntata (seguita da quasi 2 milioni di spettatori con il 13,4% di share), Milleuna Cover torna venerdì 15 maggio alle 21.40 su Rai 1 con una nuova serata dedicata alle reinterpretazioni più amate viste sul palco del Festival di Sanremo. Il programma, ideato da Francesco Valitutti, Monica Parente e Claudia Di Giuseppe, continua così il suo viaggio dentro uno degli spazi più emotivi della kermesse: quello delle cover, dei duetti e degli incontri tra generazioni musicali diverse. Un format costruito interamente sul repertorio, che prova a trasformare alcune esibizioni sanremesi in piccoli racconti televisivi sospesi tra nostalgia, memoria collettiva e grandi canzoni italiane e internazionali. 🔗 Leggi su Amica.it
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