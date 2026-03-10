Le libere donne la trama della seconda puntata | Mario Tobino tra Margherita e Paola le anticipazioni del 17 marzo

Martedì 17 marzo va in onda la seconda puntata di Le libere donne, una serie che segue le vicende di diverse protagoniste. In questa puntata, si approfondiscono le relazioni tra Mario Tobino, Margherita e Paola Levi Olivetti, con Tobino che si trova diviso tra il desiderio di proteggere Margherita e la passione per Paola. La narrazione si concentra sulle dinamiche tra i personaggi e i loro rapporti.

