Nella golena di Veratto Vecchio apre al pubblico il giardino dei castagni

Domenica 17 maggio viene aperto al pubblico il “Giardino dei Castagni”, un’area situata nella golena di Veratto Vecchio, parte della zona di protezione MaB Unesco sul fiume Po. Il progetto di recupero paesaggistico, finanziato attraverso il bando Pnrr “Architettura Rurale e Paesaggio”, permette ai visitatori di accedere all’area dalle 8 del mattino fino alle 20. La zona è stata riqualificata per valorizzare il paesaggio e le specie arboree presenti.

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