Nella golena di Veratto Vecchio apre al pubblico il giardino dei castagni
Domenica 17 maggio viene aperto al pubblico il “Giardino dei Castagni”, un’area situata nella golena di Veratto Vecchio, parte della zona di protezione MaB Unesco sul fiume Po. Il progetto di recupero paesaggistico, finanziato attraverso il bando Pnrr “Architettura Rurale e Paesaggio”, permette ai visitatori di accedere all’area dalle 8 del mattino fino alle 20. La zona è stata riqualificata per valorizzare il paesaggio e le specie arboree presenti.
Apre al pubblico domenica 17 maggio, dalle 8 del mattino alle 20 il “Giardino dei Castagni” progetto di recupero paesaggistico finanziato nell’ambito del bando Pnrr “Architettura Rurale e Paesaggio” che si trova all’interno della Golena di Veratto Vecchio nella zona di protezione MaB Unesco, Po. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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