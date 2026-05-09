Merano nuovo hotel in via Castagni | meno volumi e più verde pubblico

A Merano è stato annunciato un nuovo hotel in via Castagni, caratterizzato da una riduzione dei volumi edilizi e da un aumento dello spazio destinato al verde pubblico. La ristrutturazione prevede una diminuzione significativa del numero di posti letto rispetto alle proposte iniziali. Inoltre, si discutono i possibili effetti sulla viabilità della strada, in relazione alla presenza del nuovo parco e alla modifica della circolazione locale.

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? Punti chiave Come influenzerà il nuovo parco la viabilità di via Castagni?. Perché i proprietari hanno deciso di dimezzare i posti letto?. Chi dovrà approvare l'impatto architettonico vicino ai castelli storici?. Quando scadrà il termine per non perdere i posti letto assegnati?.? In Breve Riduzione posti letto da 140 a 70 unità per limitare l'impatto edilizio.. Proprietari finanzieranno l'allargamento stradale e la creazione di un nuovo parco pubblico.. Iter burocratico da concludere entro settembre per non perdere i posti letto assegnati.. Progetto sottoposto al vaglio della Consulta per la vicinanza a Castel Trauttmansdorff e Rametz.. La famiglia Schmid ha presentato in Comune a Merano il nuovo progetto per l’hotel in via dei Castagni, proponendo di ridurre la cubatura prevista e di allargare la strada attuale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Merano, nuovo hotel in via Castagni: meno volumi e più verde pubblico ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Ode ai castagni nel cuore verde della Brianza LeccheseDomenica 17 maggio 2026, a Cascina Rapello, torna la seconda edizione di “Ode ai castagni”, l’evento promosso nell’ambito del progetto Riccio -... Non solo sfalci, ma "hotel" per gli insetti: la nuova strategia del Comune per il verde pubblicoA Forlimpopoli è iniziata da alcune settimane la campagna di sfalci del verde pubblico 2026, che proseguirà fino alla fine del mese di ottobre. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Merano, ricerca sull’acqua termale: Vitale alla guida del nuovo comitato scientifico; Terme Merano punta su ricerca e medicina per il benessere; Short break e wellness experience: verso un nuovo modo di viaggiare in Europa. Il Sindaco: «Renderla vivibile ed accogliente in vista della processione di San Cataldo, della tappa del Merano Wine Festival» #Ciro #InProvincia #Territori x.com