Villa Molin apre al pubblico | visite domenicali pomeridiane tra arte storia e giardino sul canale Battaglia

A partire dall’8 marzo e fino al 10 maggio, Villa Molin sarà aperta al pubblico ogni domenica pomeriggio tra le 14.30 e le 17.30. Le visite si svolgeranno sul canale Battaglia e includeranno spazi dedicati all’arte, alla storia e ai giardini della villa. L’accesso sarà consentito fino alle 17.30, esclusa la giornata di Pasqua.

Il ritorno di "Scherzi a parte". Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticare Dall'8 marzo al 10 maggio Villa Molin sarà aperta tutte le domeniche pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30, ad eccezione del giorno di Pasqua. È consigliata la prenotazione tramite il sito ufficiale villamolinpadova.com oppure al numero 333 2557510.Villa Molin realizzata nel 1597, Villa Molin è uno dei capolavori di Vincenzo Scamozzi, l’architetto vicentino che lo storico Rudolf Wittkower definì “il padre intellettuale del neoclassicismo”. Perfettamente conservata rispetto al progetto originale, la villa rappresenta un affascinante percorso nella storia dell’arte, dove Rinascimento, Barocco e Neoclassicismo convivono in armonia. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Bollate, a Villa Arconati per scoprire l’incanto dell’inverno. Quattro giorni di visite guidate tra giardino e sale storicheBollate (Milano), 23 gennaio 2026 – Nel cuore dell'inverno, Villa Arconati a Castellazzo di Bollate, apre eccezionalmente le sue porte per visite... Contenuti utili per approfondire Villa Molin. Temi più discussi: Visita guidata a Villa Molin il 28 marzo 2026; Le donne di Villa Molin, visita e spettacolo del soprano Veronica Rampado l'8 marzo 2026; Veneto segreto, tutti gli eventi del weekend dal 27 febbraio al 1 marzo 2026; Il regista Francesco Sossai a Di villa in villa il 2 marzo 2026. Visita guidata a Villa MolinVilla Molin prende il nome dall’ambasciatore Nicolò Molin, che nel 1597 affidò a Vincenzo Scamozzi la progettazione della sua splendida villa di campagna. Situata tra Padova e i colli Euganei, si spec ... padovaoggi.it Le donne di Villa Molin, visita e spettacolo del soprano Veronica RampadoSono molte e ricche di fascino le storie delle donne legate a Villa Molin. Ve le racconteremo l’8 marzo durante una speciale visita guidata, nel giorno della Festa della donna. Saranno visitabili con ... padovaoggi.it dom. 8 marzo 2026 ore 15.30 Fratta Pol. (Ro) Villa Badoer, Villa Molin e Casa Museo Giacomo Matteotti PRESENZE DI DONNA nei luoghi del tempo Speciale Festa della Donna 2026 Scopri di più https://www.aqualab.it/it/presenze-di-donna-nei-luoghi-d facebook