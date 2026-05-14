Il regista giapponese Koji Fukada presenta al Festival di Cannes il suo nuovo film, intitolato “Nogi Notes”. In questa pellicola, si affronta il tema della solitudine umana. Il film è in concorso per la Palma d’oro. La partecipazione si inserisce nel contesto della manifestazione cinematografica che si tiene a Cannes. La produzione giapponese torna sulla scena con un’opera che si concentra sulle esperienze individuali e sulla condizione di isolamento.

C annes (Francia) 13 mag. (askanews) – Il regista giapponese Koji Fukada torna al Festival di Cannes con il film “Nogi Notes”, in concorso per la Palma d’oro. In un’intervista ad Afp, ha spiegato che il tema della solitudine trattato nel film è “comune a tutti”. Leggi anche › Cannes 2026, Demi Moore e Jane Fonda regine di bellezza “Credo che la cosa più importante da rappresentare sia il fatto che nasciamo soli e moriamo soli, è una realtà con cui tutti dobbiamo fare i conti. Nel caso di quest’opera, non si tratta solo della solitudine dovuta al vivere in campagna, ma del fatto che, che si viva in campagna o in città, il semplice atto di vivere è solitario e difficile, e ho realizzato il film con l’idea che si possa fare un’opera cinematografica semplicemente riconoscendo questa realtà”.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nel suo ultimo film "Nogi Notes" parla della solitudine umana

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Cannes, regista giapponese Koji Fukada: tutti nasciamo e moriamo soli

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