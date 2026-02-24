intervista chiara caselli parla del suo ruolo nel film presentato alla berlinale 2026

Chiara Caselli interpreta un ruolo nel film presentato alla Berlinale 2026, ambientato in Bulgaria. La causa è un video virale che mostra una giovane artista bulgara, e il personaggio di Caselli si immerge nella ricerca di risposte. Il film segue il viaggio di un immigrato bulgaro in Canada che torna nel suo paese d’origine. La narrazione si concentra sulla scoperta di un mistero legato all’immagine condivisa online.

IGDI ha intervistato in esclusiva l’attrice Chiara Caselli presente alla Berlinale in concorso con il film Nina Roza. Il film, scritto e diretto da Geneviève Dulude-de Celles, regista e produttrice già vincitrice del Crystal Bear al Festival di Berlino con il film Une Colonie nel 2019, si è aggiudicato l’Orso d’Argento per la miglior sceneggiatura. Il film, che vanta nel cast anche Chiara Caselli, è una coproduzione internazionale di Colonelle Films (Canada), Echo Bravo (Belgio), Ginger Light Films e Premiere Studio (Bulgaria) e dell’italiana UMI Films di Lorenzo Fiuzzi e Bardo Tarantelli. UMI Films è una società con sede a Roma specializzata nello sviluppo creativo, nella produzione cinematografica e nelle co-produzioni internazionali. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

