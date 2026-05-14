Nel santuario dei bonobo rimasti orfani | così il Congo li salva dal bracconaggio e dal commercio di carne

In Repubblica Democratica del Congo si trova l’unico santuario al mondo dedicato al recupero di bonobo rimasti orfani a causa del bracconaggio e del commercio illegale di carne. Il luogo ospita i piccoli di questa specie, vittime di pratiche illegali che minacciano la loro sopravvivenza. Le strutture sono state create per prendersi cura di loro e garantire un ambiente sicuro lontano dai rischi legati alla caccia e al traffico illecito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui