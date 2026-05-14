Nel santuario dei bonobo rimasti orfani | così il Congo li salva dal bracconaggio e dal commercio di carne

Da fanpage.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Repubblica Democratica del Congo si trova l’unico santuario al mondo dedicato al recupero di bonobo rimasti orfani a causa del bracconaggio e del commercio illegale di carne. Il luogo ospita i piccoli di questa specie, vittime di pratiche illegali che minacciano la loro sopravvivenza. Le strutture sono state create per prendersi cura di loro e garantire un ambiente sicuro lontano dai rischi legati alla caccia e al traffico illecito.

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In Repubblica Democratica del Congo c'è l'unico santuario al mondo specializzato nel recupero dei piccoli di bonobo rimasti orfani a causa del bracconaggio e del commercio illegale della loro carne.🔗 Leggi su Fanpage.it

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