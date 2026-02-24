Scudo fiscale | così il governo salva i condomini dal Superbonus

Il governo ha deciso di introdurre uno scudo fiscale per tutelare i condomini dai rischi legati alle verifiche fiscali sul Superbonus 110%. La mossa mira a ridurre le controversie e a facilitare i lavori di ristrutturazione. Questa misura potrebbe semplificare le procedure e rassicurare le famiglie coinvolte. Le autorità hanno già avviato le prime consultazioni con le associazioni di categoria per definire i dettagli. La proposta è in fase di definizione e potrebbe entrare in vigore a breve.

Superbonus, il governo prepara lo scudo fiscale per i condomini. Il governo sta lavorando a un scudo fiscale per proteggere i condomini dai contenziosi con il Fisco legati al Superbonus 110%. La misura, che potrebbe essere inserita nel prossimo decreto fiscale, mira a evitare lunghe dispute legali per errori commessi in buona fede, come cantieri non completati o asseverazioni errate. I condomini potrebbero così chiudere i conti con l'Agenzia delle Entrate pagando un'imposta sostitutiva proporzionale al beneficio ottenuto, evitando sanzioni e interessi. L'annuncio arriva mentre il conto delle detrazioni supera i 130 miliardi di euro, con investimenti ammessi a detrazione che sfiorano i 124,2 miliardi.