Contiene il virus non mangiatela Carne ritirata dal commercio | l’allarme del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro di un prodotto a base di carne dal commercio a causa della presenza di un virus. La decisione è stata presa in seguito a una comunicazione ufficiale, e il richiamo è stato immediatamente avviato per evitare rischi per i consumatori. Non sono stati segnalati casi di malattie o contagi collegati al prodotto fino a questo momento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Nuova segnalazione sul fronte della sicurezza alimentare: un prodotto a base di carne è stato oggetto di un richiamo precauzionale dopo una comunicazione ufficiale del Ministero della Salute. Il provvedimento riguarda una specifica referenza e un lotto identificato, per il quale è stata indicata una possibile contaminazione microbiologica. Allerta alimentare, interventi immediati lungo la filiera. In situazioni di questo tipo, le autorità sanitarie attivano procedure di controllo che mirano a ridurre rapidamente l’esposizione dei consumatori a potenziali rischi, attraverso la tracciabilità e l’immediata individuazione delle confezioni interessate.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Contiene il virus, non mangiatela”. Carne ritirata dal commercio: l’allarme del Ministero della Salute ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Formaggio a latte crudo ritirato dal commercio per Escherichia coli: l’avviso del Ministero della saluteLe forme di formaggio interessate dall’allerta sono state già ritirate ma per chi avesse già acquistato il prodotto, l’avvertenza è quella di non... Mozzarella in busta richiamata dal commercio per scadenza errata: l’avviso del Ministero della SaluteIl ritiro del prodotto è scattato nella giornata di ieri, mercoledì 22 aprile 2026, con un avviso di richiamo lanciato dallo stesso produttore della... Argomenti più discussi: Hantavirus, l’Oms aggiorna le linee guida: Quarantena e monitoraggio attivo per i contatti ad alto rischio; Hantavirus, ministero Salute: In Italia attivata sorveglianza su 4 passeggeri volo Klm; Hantavirus, la circolare del ministero Salute: Rischio per l'Italia basso, ma approccio di massima cautela; Hantavirus, il ministero della salute rassicura: Non c'è nessun allarme e non siamo di fronte ad un nuovo Covid. #Hantavirus Oggi in Italia non c'è nessun pericolo. Lo ha detto al #Tg1 il ministro della Salute Orazio Schillaci. È un virus che ha bassa contagiosità e quindi siamo tranquilli e ci siamo attivati subito, ha aggiunto. x.com Dato il periodo di incubazione dell'hantavirus, che può arrivare fino a sei settimane, è possibile che vengano segnalati ulteriori casi, afferma l'Organizzazione Mondiale della Sanità reddit La circolare del ministero della Salute sull'hantavirus, per regioni e uffici di frontieraÈ in arrivo un documento per fare un quadro sulla situazione e indicare cosa fare in caso di persone che dovessero mostrare sintomi riconducibili al contagio. Nessun allarmismo, alzeremo le misure se ... today.it