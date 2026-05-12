Contiene il virus non mangiatela Carne ritirata dal commercio | l’allarme del Ministero della Salute
Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro di un prodotto a base di carne dal commercio a causa della presenza di un virus. La decisione è stata presa in seguito a una comunicazione ufficiale, e il richiamo è stato immediatamente avviato per evitare rischi per i consumatori. Non sono stati segnalati casi di malattie o contagi collegati al prodotto fino a questo momento.
Nuova segnalazione sul fronte della sicurezza alimentare: un prodotto a base di carne è stato oggetto di un richiamo precauzionale dopo una comunicazione ufficiale del Ministero della Salute. Il provvedimento riguarda una specifica referenza e un lotto identificato, per il quale è stata indicata una possibile contaminazione microbiologica. Allerta alimentare, interventi immediati lungo la filiera. In situazioni di questo tipo, le autorità sanitarie attivano procedure di controllo che mirano a ridurre rapidamente l’esposizione dei consumatori a potenziali rischi, attraverso la tracciabilità e l’immediata individuazione delle confezioni interessate.🔗 Leggi su Tvzap.it
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