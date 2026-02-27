Bambini in auto e sicurezza stradale indagine | Ancora troppi errori
Un’indagine di Quattroruote rivela che in Italia molti bambini vengono trasportati in auto senza rispettare le norme di sicurezza. Secondo il rapporto, ancora troppi genitori non usano cinture di sicurezza o seggiolini omologati, mettendo a rischio la sicurezza dei piccoli durante i viaggi. I dati evidenziano una diffusa mancanza di attenzione alle regole di sicurezza stradale per i bambini.
In Italia si commettono ancora troppi errori nel trasporto dei bambini in auto. In troppi ancora non usano le cinture di sicurezza o i seggiolini omologati, almeno secondo un’indagine pubblicata da Quattroruote. I rischi per i bambini. A 50 kmh, in caso di impatto contro un ostacolo rigido, il corpo di un bambino arriva a “pesare” fino a 28 volte il proprio peso reale. Per un piccolo di 20 kg significa l’equivalente di 560 kg. Un’energia paragonabile a una caduta da circa 10 metri di altezza. A spiegarlo è Quattroruote che torna sul tema dell a sicurezza in auto dei più piccoli ricordando come l’uso corretto di cinture e seggiolini omologati sia un presidio vitale capace non solo di evitare l’urto contro plancia e parabrezza ma di dissipare gradualmente l’energia cinetica, riducendo drasticamente le conseguenze dell’impatto. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Sinner ancora non c’è, out a Doha. Troppi errori e Mensik fa l’impresadi Massimo Selleri Jannik Sinner esce dall’Atp 500 di Doha venendo sconfitto per 2-1 dal Jakub Mensik, al termine di un incontro che è durato 2’10“ e...
Troppi bambini e poca sicurezza, chiuso il micronidoIl micronido privato “Ohana” di Mestrino, in provincia di Padova, è stato chiuso a seguito di un’ispezione dei carabinieri del Nucleo...
I bambini imparano la sicurezza stradale e le regole del traffico
Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia.
Temi più discussi: Bimbi in auto, controlli a tappeto della Polizia locale: La sicurezza dei piccoli non è un dettaglio; Sassocorvaro, bambini soccorsi dopo incidente fra auto e scuolabus; Incidente tra scuolabus e auto, donna incastrata tra le lamiere e paura per i bambini: 7 soccorsi dal 118; Mamma si ubriaca al Carnevale e lascia le due figlie di 3 e 4 anni chiuse in auto per ore.
Seggiolini allacciati male e neonati in braccio: la sicurezza dei bambini in auto è un optionalIl test di Quattroruote fuori dalle scuole primarie di Milano: oltre il 40% dei veicoli ispezionati non era in regola. Un’abitudine diffusa e pericolosa, favorita anche dalla mancanza di controlli mir ... msn.com
Viaggiare in auto con bambini: le cose da sapere sui seggiolini e consigli per il mal d’autoUn numero speciale del magazine 'A Scuola di Salute' con i consigli degli esperti per prevenire gli incidenti e usare in modo corretto cinture e seggiolini omologati Estate: tempo di vacanze. Per ... disabili.com
Paura lungo la via Pontina Incidente fra quattro automobili. Ci sono tre persone ferite, due di loro sono bambini. - facebook.com facebook
In UK non si potrà svapare un auto se ci sono bambini e nemmeno al parco giochi e davanti alle scuole. Perché Per proteggerli dal fumo passivo. Ma davvero c’è ancora qualcuno che pensa che non facciano male alla salute Insegniamo, anche in Italia, ai x.com