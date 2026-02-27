Bambini in auto e sicurezza stradale indagine | Ancora troppi errori

Un’indagine di Quattroruote rivela che in Italia molti bambini vengono trasportati in auto senza rispettare le norme di sicurezza. Secondo il rapporto, ancora troppi genitori non usano cinture di sicurezza o seggiolini omologati, mettendo a rischio la sicurezza dei piccoli durante i viaggi. I dati evidenziano una diffusa mancanza di attenzione alle regole di sicurezza stradale per i bambini.

In Italia si commettono ancora troppi errori nel trasporto dei bambini in auto. In troppi ancora non usano le cinture di sicurezza o i seggiolini omologati, almeno secondo un’indagine pubblicata da Quattroruote. I rischi per i bambini. A 50 kmh, in caso di impatto contro un ostacolo rigido, il corpo di un bambino arriva a “pesare” fino a 28 volte il proprio peso reale. Per un piccolo di 20 kg significa l’equivalente di 560 kg. Un’energia paragonabile a una caduta da circa 10 metri di altezza. A spiegarlo è Quattroruote che torna sul tema dell a sicurezza in auto dei più piccoli ricordando come l’uso corretto di cinture e seggiolini omologati sia un presidio vitale capace non solo di evitare l’urto contro plancia e parabrezza ma di dissipare gradualmente l’energia cinetica, riducendo drasticamente le conseguenze dell’impatto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

